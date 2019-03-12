У столиці не вистачає двірників, водіїв та сантехніків

КИЇВ. 12 березня. УНН. Попри те, що на робочі спеціальності у Києві пропонують зарплату більше 6 тисяч гривень, у столиці спостерігається дефіцит кадрів на професії двірника, водія та слюсара-сантехніка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київський міський центр зайнятості.