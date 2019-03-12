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У столиці не вистачає двірників, водіїв та сантехніків

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Попри те, що на робочі спеціальності у Києві пропонують зарплату більше 6 тисяч гривень, у столиці спостерігається дефіцит кадрів на професії двірника, водія та слюсара-сантехніка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київський міський центр зайнятості.

Станом на 1 лютого 2019 року кількість зареєстрованих безробітних у столичній службі зайнятості склала 8,6 тис. осіб. Кількість вакансій у базі становить 8,4 тис.

Серед вакансій, поданих роботодавцями до столичної служби зайнятості, найбільший попит спостерігається на прибиральників службових приміщень, водіїв, фахівців, двірників, медичних сестер, охоронців, вантажників, бухгалтерів, продавців-консультантів, слюсарів-сантехніків, кухарів та контролерів-касирів.

Варто зазначити, що середня заробітна плата по Києву складає трохи більше 7 тис. грн.

Зокрема, робітники з обслуговування, експлуатації устаткування отримують 8,5 тис. грн, робітники з інструментом 7,8 тис. грн, робітники сільського господарства - 7,1 тис. грн, технічні службовці - 6,8 тис. грн, фахівці - 6,1 тис. грн.

Високі зарплати пропонують працівникам робітничих професій, таких як: сталевар електропечі - 17 тис. грн, оператор пульта керування устаткування залізобетонного виробництва та налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції - понад 16 тис. грн.

У центрі зайнятості наголосили, що найбільший дефіцит кадрів спостерігається на професії: двірник, прибиральник службових приміщень, водій автотранспортних засобів, вантажник, сестра медична, лікар, продавець, слюсар-сантехнік, контролер-касир, кухар, помічник вихователя, продавець-консультант, водій трамвая.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що в Україні працівників з найпростішими професіями більше 30% на ринку праці. 

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