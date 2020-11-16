В столице больше всего случаев COVID-19 за сутки зафиксировано на Дарнице
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Больше всего случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки в Киеве зафиксировали в Дарницком районе - 125 из 879 выявленных. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 125, в Оболонском - 115 и по 112 случаев - в Подольском и Соломенском районах", - рассказал Кличко.
Напомним, в столице коронавирус за минувшие сутки подтвердили у 879 человек, в общем уже заболеле более 51 тысячи.
Как сообщалось, в Украине на 8:00 16 ноября зафиксировано уже 545 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - меньше 10 тысяч, традиционное сокращение заболеваемости после выходных.