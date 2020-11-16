У столиці найбільше випадків COVID-19 за добу зафіксовано на Дарниці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Найбільше випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу у Києві зафіксували у Дарницькому районі — 125 з 879 виявлених. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 125, в Оболонському — 115 і по 112 випадків — у Подільському та Солом’янському районах",- розповів Кличко.
Нагадаємо, у столиці коронавірус за минулу добу підтвердили у 879 осіб, загалом вже захворіли понад 51 тисяча.
Як повідомлялося, в Україні на 8 годину 16 листопада зафіксовано вже 545 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — менше 10 тисяч, традиційне скорочення захворюваності після вихідних.