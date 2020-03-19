В столице на время карантина организовали доставку продуктов и лекарств пенсионерам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. На данный момент в Киеве проживает более 600 тыс. человек, старше 60 лет. Из них более 12 тыс. человек нуждаются в помощи относительно доставки продуктов и лекарств. Об этом сказал Киевский городской голова Виталий Кличко в четверг на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Мы понимаем, что категория людей 60+ наиболее уязвима перед коронавирусом. Именно поэтому мы организовали сейчас доставку продуктов и необходимых средств - лекарств, средств гигиены, для одиноких пенсионеров, чтобы максимально ограничить контакты с другими людьми. На сегодняшний день более 12 тыс. одиноких киевлян нуждаются в такой помощи", - сказал мэр.
По его словам, все соцработники проинструктированы относительно предотвращения распространения инфекции и соблюдают правила гигиены, когда посещают подопечных.
"Хочу отметить, что в Киеве более 600 тыс. человек, старше 60 лет", - добавил Кличко.
Напомним, на Буковине из-за коронавируса будут мыть улицы и доставлять продукты пенсионерам.