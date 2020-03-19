В столице на время карантина организовали доставку продуктов и лекарств пенсионерам

КИЕВ. 19 марта. УНН. На данный момент в Киеве проживает более 600 тыс. человек, старше 60 лет. Из них более 12 тыс. человек нуждаются в помощи относительно доставки продуктов и лекарств. Об этом сказал Киевский городской голова Виталий Кличко в четверг на брифинге, передает корреспондент УНН.