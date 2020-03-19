У столиці на час карантину організували доставку продуктів та ліків пенсіонерам
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Наразі в Києві проживає понад 600 тис. людей, старших 60 років. З них понад 12 тис. осіб потребують допомоги щодо доставки продуктів та ліків. Про це сказав Київський міський голова Віталій Кличко у четвер під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Ми розуміємо, що категорія людей 60+ найбільш вразлива перед коронавірусом. Саме тому ми організували зараз доставку продуктів та необхідних засобів — ліків, засобів гігієни, для одиноких пенсіонерів, щоб максимально обмежити контакти з іншими людьми. На сьогодні понад 12 тис. одиноких киян потребують такої допомоги”, — сказав мер.
З його слів, усі соцпрацівники проінструктовані щодо запобігання поширенню інфекції та дотримуються правил гігієни, коли відвідують підопічних.
“Хочу зазначити, що в Києві понад 600 тис. людей, старших 60 років”, — додав Кличко.
Нагадаємо, на Буковині через коронавірус митимуть вулиці та доставлятимуть продукти пенсіонерам.