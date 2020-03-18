На Буковині через коронавірус митимуть вулиці та доставлятимуть продукти пенсіонерам

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Чернівецькій області ввели додаткові обмежувальні заходи, з метою протидії коронавірусної інфекції. Будуть перевіряти дотримання карантинних обмежень, мити вулиці із спецрозчинами і доставляти продукти літнім людям. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.