На Буковині через коронавірус митимуть вулиці та доставлятимуть продукти пенсіонерам

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КИЇВ. 18 березня. УНН. У Чернівецькій області ввели додаткові обмежувальні заходи, з метою протидії коронавірусної інфекції. Будуть перевіряти дотримання карантинних обмежень, мити вулиці із спецрозчинами і доставляти продукти літнім людям. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.

“На засіданні обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розглянули ситуацію в Чернівецькій області щодо протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції. Було вирішено ввести додаткові та посилити вже запроваджені обмежувальні заходи”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вказано, що на території області планують розгорнути 5 карантинно-епідеміологічних постів (у Звенячині Заставнівського району, Атаках Хотинського району, Оршівцях Кіцманського району, Вижниці та Новодністровську) з метою обмеження в’їзду та виїзду на територію області та 2 пости в селі Топорівці Новоселицького та Грозинці Хотинського районів. На них будуть цілодобово працювати рятувальники, медики та поліція. Вони дезінфікуватимуть транспорт та вимірюватимуть температуру.

“Крім того, на карантинно-епідеміологічних постах виконують інформаційно-роз’яснювальну роботу: розповідають громадянам про правила безпеки, які можуть допомогти вберегтися від коронавірусу. Водночас продовжують працювати мобільні групи за участю представників ГУ ДПСС, УДСНС та Нацполіції, які перевіряють стан дотримання карантинних обмежень у закладах торгівлі, громадського харчування, на підприємствах та інших установах”, - повідомили у пресслужбі.

Повідомляється, що магазини, ринки та аптеки продовжать свою роботу. Залізничний, міжміський та громадський транспорт не курсуватиме.

“У комплексі заходів, спрямованих на протидію поширенню коронавірусу на території регіону, також і миття вулиць у населених пунктах із використанням спецрозчинів. Таку обробку, зокрема в Чернівцях, здійснюють тричі на день. У районах області також уже кілька днів поспіль миють вулиці”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що у Чернівецькій області припинили роботу 6 КПП.

“В області почав роботу волонтерський штаб, який допомагає літнім людям із забезпеченням продуктами, ліками та деззасобами. Зусилля профільних служб та управлінь області зосереджені на максимальному обмеженні контактування людей, щоб мінімізувати ризики розповсюдження COVID-19”, - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, у Чернівцях померла жінка, яку госпіталізували з підозрою на коронавірус.

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