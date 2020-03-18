На Буковине из-за коронавируса будут мыть улицы и доставлять продукты пенсионерам

"На заседании областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации рассмотрели ситуацию в Черновицкой области по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Было решено ввести дополнительные и усилить уже введенные ограничительные меры", - говорится в сообщении.

В частности, указано, что на территории области планируют развернуть 5 карантинно-эпидемиологических постов (в Звенячине Заставновского района, Атаках Хотинского района, Оршовцах Кицманского района, Выжнице и Новоднестровске) с целью ограничения въезда и выезда на территорию области и 2 поста в селе Топоровцы Новоселицкого и Грозинцы Хотинского районов. На них будут круглосуточно работать спасатели, медики и полиция. Они будут дезинфицировать транспорт и измерять температуру.

"Кроме того, на карантинно-эпидемиологических постах выполняют информационно-разъяснительную работу: рассказывают гражданам о правилах безопасности, которые могут помочь уберечься от коронавируса. В то же время продолжают работать мобильные группы с участием представителей ГУ ГППС, УГСЧС и Нацполиции, которые проверяют состояние соблюдения карантина в учреждениях торговли, общественного питания, на предприятиях и других учреждениях", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что магазины, рынки и аптеки продолжат свою работу. Железнодорожный, междугородний и общественный транспорт не будет ходить.

"В комплексе мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса на территории региона, также и мытье улиц в населенных пунктах с использованием спецрастворов. Такую обработку, в частности в Черновцах, осуществляют три раза в день. В районах области также уже несколько дней подряд моют улицы", - указано в сообщении.

Указано, что в Черновицкой области прекратили работу 6 КПП.

"В области начал работу волонтерский штаб, который помогает пожилым людям с обеспечением продуктами, лекарствами и дезсредствами. Усилия профильных служб и управлений области сосредоточены на максимальном ограничении контакта людей, чтобы минимизировать риски распространения COVID-19", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в Черновцах умерла женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус.