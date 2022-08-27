В столице Ливии поднялись столкновения после 2 лет перемирия: 12 человек погибли более 90 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Конкурирующие группировки воевали в столице Ливии в субботу в жесточайшей схватке за последние два года. По сообщениям очевидцев — силы, связанные с администрацией, поддерживаемой парламентом, двинулись на город, чтобы попытаться взять власть. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным министерства здравоохранения правительства Триполи: 12 человек погибли, 87 получили ранения. К тому же в ходе боевых действий пострадали несколько больниц и медицинских центров.
Схватки вспыхнули ночью, когда одна из основных групп Триполи напала на базу, которую удерживала другая группа.
Позже в субботу утром бои усилились, в разных центральных районах было использовано стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и минометы. Столбы черного дыма поднимались над горизонтом Триполи, а в воздухе раздалась стрельба и взрывы.
Позже сообщили об интенсивных столкновениях в Джанзуре, на прибрежной дороге к западу от Триполи и возможной точке доступа для некоторых сил, связанных с Башагхой.
Очевидцы сообщают о движении колонны из 300 военных автомобилей в 150 км от Триполи. Всю технику связывают с Башагой, премьер-министром Ливии.
Постоянные бои в городе за контроль над правительством, скорее всего, снова погрузят Ливию в полномасштабную войну после двух лет мира, приведшего к неудачному политическому процессу, направленному на проведение национальных выборов.
Миссия ООН в Ливии призвала к немедленному прекращению боевых действий и выразила обеспокоенность обстрелами гражданских районов.
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