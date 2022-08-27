В столице Ливии поднялись столкновения после 2 лет перемирия: 12 человек погибли более 90 получили ранения

Детали

По данным министерства здравоохранения правительства Триполи: 12 человек погибли, 87 получили ранения. К тому же в ходе боевых действий пострадали несколько больниц и медицинских центров.

Схватки вспыхнули ночью, когда одна из основных групп Триполи напала на базу, которую удерживала другая группа.

Позже в субботу утром бои усилились, в разных центральных районах было использовано стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и минометы. Столбы черного дыма поднимались над горизонтом Триполи, а в воздухе раздалась стрельба и взрывы.

Позже сообщили об интенсивных столкновениях в Джанзуре, на прибрежной дороге к западу от Триполи и возможной точке доступа для некоторых сил, связанных с Башагхой.

Очевидцы сообщают о движении колонны из 300 военных автомобилей в 150 км от Триполи. Всю технику связывают с Башагой, премьер-министром Ливии.

Постоянные бои в городе за контроль над правительством, скорее всего, снова погрузят Ливию в полномасштабную войну после двух лет мира, приведшего к неудачному политическому процессу, направленному на проведение национальных выборов.

Миссия ООН в Ливии призвала к немедленному прекращению боевых действий и выразила обеспокоенность обстрелами гражданских районов.

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