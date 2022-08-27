У столиці Лівії здійняласися сутички після 2 років перемирʼя: 12 людей загинуло понад 90 отримали поранення

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Конкуруючі угруповання воювали в столиці Лівії в суботу в найжорстокішій сутичці за останні два роки. За повідомленнями очевидців — сили, що пов’язані з адміністрацією, яку підтримує парламент, рушили на місто, щоб спробувати взяти владу. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.