У столиці Лівії здійняласися сутички після 2 років перемирʼя: 12 людей загинуло понад 90 отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Конкуруючі угруповання воювали в столиці Лівії в суботу в найжорстокішій сутичці за останні два роки. За повідомленнями очевидців — сили, що пов’язані з адміністрацією, яку підтримує парламент, рушили на місто, щоб спробувати взяти владу. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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За даними міністерства охорони здоровʼя уряду Тріполі: 12 людей загинуло, 87 отримали поранення. До того ж під час бойових дій постраждали кілька лікарень і медичних центрів.
Сутички спалахнули вночі, коли одна з основних груп Тріполі напала на базу, яку утримувала інша група.
Пізніше в суботу вранці бої посилилися, в різних центральних районах було використано стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та міномети. Стовпи чорного диму здіймалися над горизонтом Тріполі, а в повітрі лунала стрілянина та вибухи.
Пізніше повідомили про інтенсивні зіткнення в Джанзурі, на прибережній дорозі на захід від Тріполі та можливому пункті доступу для деяких сил, пов’язаних з Башагха.
Очевидці повідомляють про рух колони із 300 військових автомобілів за 150 км від Тріполі. Ц. техніку пов’язують із Башагою, прем'єр-міністром Лівії.
Постійні бої в місті за контроль над урядом, швидше за все, знову занурять Лівію в повномасштабну війну після двох років миру, який призвів до невдалого політичного процесу, спрямованого на проведення національних виборів.
Місія Організації Об'єднаних Націй у Лівії закликала до негайного припинення бойових дій і висловила стурбованість обстрілами цивільних районів.
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