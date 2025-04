Протестувальники у Лівії підпалили будівлю парламенту

Деталі

Як наголошується, у багатьох кабінетах демонстранти палили офіційні документи, після чого були пошкоджені цілі кабінети, зали для зустрічі та гостьові будинки.

Водночас у Триполі люди вийшли на вулиці з вимогою розпуску органів влади і закликом якнайшвидшого проведення президентських та парламентських виборів, а також виведення найманців та іноземних сил.

Цитата

"Нині у важких політичних і соціальних умовах молодь вимагає від президентської ради розпустити всі органи влади, оголосити надзвичайний стан в країні, врегулювати кризу з електроенергією, прискорити проведення виборів і домогтися виведення іноземних найманців з країни", - йдеться в заяві демонстрантів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Індії спалахнули протести проти нової системи набору в армію

Citizens angry and hungry for the economic crisis storm and burn the offices in the parliament of Tobruk in Libya. pic.twitter.com/pcs7a0HiHS

— RadioGenova (@RadioGenova) July 1, 2022