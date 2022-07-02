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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Протестувальники у Лівії підпалили будівлю парламенту

Протестувальники у Лівії підпалили будівлю парламенту

Київ • УНН

 • 137377 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Учасники протестів атакували і підпалили будівлю Палати представників в Тобруку на сході Лівії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як наголошується, у багатьох кабінетах демонстранти палили офіційні документи, після чого були пошкоджені цілі кабінети, зали для зустрічі та гостьові будинки.

Водночас у Триполі люди вийшли на вулиці з вимогою розпуску органів влади і закликом якнайшвидшого проведення президентських та парламентських виборів, а також виведення найманців та іноземних сил.

Цитата

"Нині у важких політичних і соціальних умовах молодь вимагає від президентської ради розпустити всі органи влади, оголосити надзвичайний стан в країні, врегулювати кризу з електроенергією, прискорити проведення виборів і домогтися виведення іноземних найманців з країни", - йдеться в заяві демонстрантів.

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Citizens angry and hungry for the economic crisis storm and burn the offices in the parliament of Tobruk in Libya. pic.twitter.com/pcs7a0HiHS

— RadioGenova (@RadioGenova) July 1, 2022

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