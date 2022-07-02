Протестувальники у Лівії підпалили будівлю парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Учасники протестів атакували і підпалили будівлю Палати представників в Тобруку на сході Лівії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Як наголошується, у багатьох кабінетах демонстранти палили офіційні документи, після чого були пошкоджені цілі кабінети, зали для зустрічі та гостьові будинки.
Водночас у Триполі люди вийшли на вулиці з вимогою розпуску органів влади і закликом якнайшвидшого проведення президентських та парламентських виборів, а також виведення найманців та іноземних сил.
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"Нині у важких політичних і соціальних умовах молодь вимагає від президентської ради розпустити всі органи влади, оголосити надзвичайний стан в країні, врегулювати кризу з електроенергією, прискорити проведення виборів і домогтися виведення іноземних найманців з країни", - йдеться в заяві демонстрантів.
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Citizens angry and hungry for the economic crisis storm and burn the offices in the parliament of Tobruk in Libya. pic.twitter.com/pcs7a0HiHS— RadioGenova (@RadioGenova) July 1, 2022