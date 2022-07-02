Протестующие в Ливии подожгли здание парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Участники протестов атаковали и подожгли здание Палаты представителей в Тобруке на востоке Ливии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как отмечается, во многих кабинетах демонстранты жгли официальные документы, после чего были повреждены целые кабинеты, залы для встречи и гостевые дома.
В то же время в Триполи люди вышли на улицы с требованием роспуска органов власти и призывом скорейшего проведения президентских и парламентских выборов, а также вывода наемников и иностранных сил.
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"В настоящее время в тяжелых политических и социальных условиях молодежь требует от президентского совета распустить все органы власти, объявить чрезвычайное положение в стране, урегулировать кризис с электроэнергией, ускорить проведение выборов и добиться выведения иностранных наемников из страны", - говорится в заявлении демонстрантов.
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Citizens angry and hungry for the economic crisis storm and burn the offices in the parliament of Tobruk in Libya. pic.twitter.com/pcs7a0HiHS— RadioGenova (@RadioGenova) July 1, 2022