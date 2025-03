Протестующие в Ливии подожгли здание парламента

Детали

Как отмечается, во многих кабинетах демонстранты жгли официальные документы, после чего были повреждены целые кабинеты, залы для встречи и гостевые дома.

В то же время в Триполи люди вышли на улицы с требованием роспуска органов власти и призывом скорейшего проведения президентских и парламентских выборов, а также вывода наемников и иностранных сил.

Цитата

"В настоящее время в тяжелых политических и социальных условиях молодежь требует от президентского совета распустить все органы власти, объявить чрезвычайное положение в стране, урегулировать кризис с электроэнергией, ускорить проведение выборов и добиться выведения иностранных наемников из страны", - говорится в заявлении демонстрантов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Индии вспыхнули протесты против новой системы набора в армию

Citizens angry and hungry for the economic crisis storm and burn the offices in the parliament of Tobruk in Libya. pic.twitter.com/pcs7a0HiHS

— RadioGenova (@RadioGenova) July 1, 2022