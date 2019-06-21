В столице Индонезии откроют памятник Анне Ярославне

"Киев и Джакарта имеют дружеские отношения уже почти 20 лет. В 2007 году был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между провинциальным правительством Джакарты и КГГА по случаю Дня рождения города Джакарты. Сегодня мы открываем здесь памятник дочери Ярослава Мудрого и жене французского короля Генриха I, легендарной Анне Киевской", - отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Напомним, в октябре прошлого года подаренный украинской стороной памятник Анне Ярославне открыли во французской Тулузе.