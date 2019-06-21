У столиці Індонезії відкриють пам’ятник Анні Ярославні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У столиці Індонезії Джакарта відкриють пам’ятник доньці Ярославна Мудрого – Анні Ярославні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"Київ та Джакарта мають дружні стосунки вже майже 20 років. У 2007 році було підписано Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між провінційним урядом Джакарти та КМДА із нагоди Дня народження міста Джакарти. Сьогодні ж ми відкриваємо тут пам’ятник доньці Ярослава Мудрого та дружині французького короля Генріха І, легендарній Анні Київській", - зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.
Нагадаємо, у жовтні минулого року подарований українською стороною пам'ятник Анні Ярославні відкрили у французькій Тулузі.