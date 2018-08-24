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В столице мужчина попал под колеса двух автомобилей

Киев • УНН

 • 9744 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня ночью на проспекте Победы мужчина попал под колеса двух автомобилей, пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В столице мужчина попал под колеса двух автомобилей

Как рассказали правоохранители, к ним поступила информация о том, что на проспекте Победы, около 1:00 произошло смертельное ДТП.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Ford двигаясь по проспекту Победы сбил мужчину, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте. После этого, пешехода сбил автомобиль Skoda. От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП ", - рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что у водителей автомобилей следов алкоголя в крови выявлено не было.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали происшествия, открыто уголовное производство.

Напомним, в Киевской области колонна техники Нацгвардии, направлявшейся в столицу, попала в ДТП.

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