В столице мужчина попал под колеса двух автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня ночью на проспекте Победы мужчина попал под колеса двух автомобилей, пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Как рассказали правоохранители, к ним поступила информация о том, что на проспекте Победы, около 1:00 произошло смертельное ДТП.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Ford двигаясь по проспекту Победы сбил мужчину, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте. После этого, пешехода сбил автомобиль Skoda. От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП ", - рассказали в полиции.
Правоохранители добавили, что у водителей автомобилей следов алкоголя в крови выявлено не было.
Сейчас правоохранители устанавливают все детали происшествия, открыто уголовное производство.
Напомним, в Киевской области колонна техники Нацгвардии, направлявшейся в столицу, попала в ДТП.