У столиці чоловік потрапив під колеса двох автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сьогодні уночі на проспекті Перемоги чоловік потрапив під колеса двох автомобілів, намагаючись перебігти дорогу у недозволеному місці. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Як розповіли правоохоронці, до них надійшла інформація про те, що на проспекті Перемоги, близько 1:00 сталося смертельне ДТП.
“Попередньо встановлено, що водій автомобіля Ford рухаючись по проспекту Перемоги збив чоловіка, який намагався перебігти дорогу у недозволеному місці. Після цього, пішохода збив автомобіль Skoda. Від отриманих травм чоловік загинув на місці ДТП”, — розповіли у поліції.
Правоохоронці додали, що у водіїв автомобілів слідів алкоголю у крові виявлено не було.
Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі події, відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, у Київській області колона техніки Нацгвардії, що прямувала до столиці, потрапила у ДТП.