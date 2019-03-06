В столице частично ограничат движение на Южном мосту
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Завтра, 7 марта, в Киеве с 7 марта с 11:00 до 16:00 на Южном мостовом переходе частично ограничат движение транспорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевавтодор".
"С 11:00 до 16:00 7 марта в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе", - говорится в сообщении.
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Напомним, в последующие трое суток в большинстве областей преимущественно без осадков, лишь днем 8 марта в Карпатах и северных областях, 9 марта на Левобережье местами небольшой дождь.