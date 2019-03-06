У столиці частково обмежать рух на Південному мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Завтра, 7 березня, у Києві з 7 березня із 11:00 до 16:00 на Південному мостовому переході частково обмежать рух транспорту. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КК “Київавтодор”.
“Із 11:00 до 16:00 7 березня у зв’язку із ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у напрямку із просп. Миколи Бажана на Столичне шосе”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, в наступні три доби в більшості областей переважно без опадів, лише вдень 8 березня у Карпатах та північних областях, 9 березня на Лівобережжі місцями невеликий дощ.