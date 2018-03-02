В столице Буркина-Фасо напали на посольство Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Рядом со штаб-квартирой армии и французским посольством в столице Буркина-Фасо, Уагадугу, прогремели взрывы и стрельба, передает УНН со ссылкой на BBC.
Свидетели сообщили, что люди с оружием вышли из автомобилей и открыли огонь по зданиям. На фото с места происшествия видно облако черного дыма, поднимающегося в небо. Пока непонятно, кто стоит за атакой.
"Нападение продолжается", - написал в Twitter французский посол.
Посольство США в городе посоветовало людям искать убежище.
Напомним, 2 марта взрыв произошел в афганской столице Кабуле, были ранены четыре мирных жителя.