У столиці Буркіна-Фасо напали на посольство Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Поруч зі штаб-квартирою армії та французьким посольством у столиці Буркіна-Фасо, Уагадугу, пролунали вибухи і стрілянина, передає УНН з посиланням на BBC.
Свідки повідомили, що люди зі зброєю вийшли з автомобілів та відкрили вогонь по будівлях. На фото з місця події видно хмару чорного диму, що піднімається у небо. Поки незрозуміло, хто стоїть за атакою.
"Напад триває", - написав у Twitter французький посол.
Посольство США в місті порадило людям шукати притулок.
Нагадаємо, 2 березня вибух стався в афганській столиці Кабулі, були поранені чотири мирних жителі.