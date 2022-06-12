В столице Афганистана произошел взрыв, погибли по меньшей мере четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв. Бомба была заложена в микроавтобусе. В результате погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.
Детали
Спикер городской полиции Халид Задран сообщил, что бомба, заложенная в микроавтобус, взорвалась вечером, 11 июня в восточном районе Кабула. Никакая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.
По информации правоохранителей, в результате взрыва погибли по меньшей мере четыре человека.
Напомним
В Афганистане в результате четырех взрывов по меньшей мере 14 человек погибли, десятки получили ранения.