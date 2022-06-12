У столиці Афганістану стався вибух, загинули щонайменше чотири особи

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Речник міської поліції Халід Задран повідомив, що бомба, закладена в мікроавтобус, вибухнула ввечері, 11 червня в східному районі Кабула. Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за напад.

За інформацією правоохоронців, в результаті вибуху загинули щонайменше чотири особи.

Нагадаємо

В Афганістані внаслідок чотирьох вибухів щонайменше 14 людей загинули, десятки отримали поранення.