У столиці Афганістану стався вибух, загинули щонайменше чотири особи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У столиці Афганістану Кабулі стався вибух. Бомба була закладена в мікроавтобусі. В результаті загинули щонайменше чотири людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.
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Речник міської поліції Халід Задран повідомив, що бомба, закладена в мікроавтобус, вибухнула ввечері, 11 червня в східному районі Кабула. Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за напад.
За інформацією правоохоронців, в результаті вибуху загинули щонайменше чотири особи.
Нагадаємо
В Афганістані внаслідок чотирьох вибухів щонайменше 14 людей загинули, десятки отримали поранення.