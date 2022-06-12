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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У столиці Афганістану стався вибух, загинули щонайменше чотири особи

У столиці Афганістану стався вибух, загинули щонайменше чотири особи

Київ • УНН

 • 175705 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. У столиці Афганістану Кабулі стався вибух. Бомба була закладена в мікроавтобусі. В результаті загинули щонайменше чотири людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.

Деталі 

Речник міської поліції Халід Задран повідомив, що бомба, закладена в мікроавтобус, вибухнула ввечері, 11 червня в східному районі Кабула. Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за напад.

За інформацією правоохоронців, в результаті вибуху загинули щонайменше чотири особи.

Нагадаємо 

В Афганістані внаслідок чотирьох вибухів щонайменше 14 людей загинули, десятки отримали поранення.

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