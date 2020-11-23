В столичном ТРЦ оборвался лифт, погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В воскресенье в одном из гипермаркетов Святошинского района в Киеве оборвался лифт, что привело к гибели человека. Об этом сообщает пресс-служба КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева", передает УНН.
“В одном из гипермаркетов Святошинского района оборвался лифт, что привело к гибели человека — 52-летнего грузчика торгового центра”, — отмечают в ЦЭМП и МК.
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По данным Центра, кабина лифта, в которой он находился, пролетела 6 метров и упала на скорости в шахту.
“Шансов выжить в такой ситуации у мужчины было мало. Он умер до приезда скорой”, - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщал УНН, ранее в Кропивницком в шахту лифта недостроя с высоты седьмого этажа упал 18-летний парень.