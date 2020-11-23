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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 30581 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 47232 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 62864 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 86175 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 107705 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111500 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 124250 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В столичном ТРЦ оборвался лифт, погиб человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В воскресенье в одном из гипермаркетов Святошинского района в Киеве оборвался лифт, что привело к гибели человека. Об этом сообщает пресс-служба КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева", передает УНН.

“В одном из гипермаркетов Святошинского района оборвался лифт, что привело к гибели человека — 52-летнего грузчика торгового центра”, — отмечают в ЦЭМП и МК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве оборвался лифт с медиками “скорой”

По данным Центра, кабина лифта, в которой он находился, пролетела 6 метров и упала на скорости в шахту.

“Шансов выжить в такой ситуации у мужчины было мало. Он умер до приезда скорой”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНН, ранее в Кропивницком в шахту лифта недостроя с высоты седьмого этажа упал 18-летний парень.

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