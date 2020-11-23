У столичному ТРЦ обірвався ліфт, загинула людина

“В одному із гіпермаркетів Святошинського району обірвався ліфт, що призвело до загибелі людини - 52-річного вантажника торгівельного центру”, - зазначають в ЦЕМД та МК.

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За даними Центру, кабіна ліфту, у якій він знаходився, пролетіла 6 метрів і впала на швидкості у шахту.

“Шансів вижити у такій ситуації у чоловіка було мало. Він помер до приїзду швидкої”, - сказано в повідомленні пресслужби.

Як повідомляв УНН, раніше у Кропивницькому в шахту ліфта недобудови з висоти сьомого поверху впав 18-річний хлопець.