У столичному ТРЦ обірвався ліфт, загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У неділю в одному із гіпермаркетів Святошинського району у Києві обірвався ліфт, що призвело до загибелі людини. Про це інформує пресслужба КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва", передає УНН.
“В одному із гіпермаркетів Святошинського району обірвався ліфт, що призвело до загибелі людини - 52-річного вантажника торгівельного центру”, - зазначають в ЦЕМД та МК.
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За даними Центру, кабіна ліфту, у якій він знаходився, пролетіла 6 метрів і впала на швидкості у шахту.
“Шансів вижити у такій ситуації у чоловіка було мало. Він помер до приїзду швидкої”, - сказано в повідомленні пресслужби.
Як повідомляв УНН, раніше у Кропивницькому в шахту ліфта недобудови з висоти сьомого поверху впав 18-річний хлопець.