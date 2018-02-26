В столичном метро произошла задержка с движением из-за неисправности поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Неисправность поезда спровоцировала задержку с движением в столичном метрополитене, на данный момент работа метро восстановлена в обычном режиме. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
"Метро работает в обычном режиме. Из-за технической неисправности поезда была задержка 2 мин", - говорится в сообщении.
Добавим, задержка с движением поездов утром в понедельник, 26 февраля, произошла на Святошинско-Броварской линии ориентировочно в 8:45.
Напомним, 24 февраля в Киеве начали капитальный ремонт станции метро "Святошин".