У столичному метро сталася затримка з рухом через несправність поїзда
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Несправність поїзда спровокувала затримку із рухом у столичному метрополітені, наразі роботу метро відновлено у звичайному режимі. Про це УНН повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен".
"Метро працює у звичайному режимі. Через технічну несправність поїзда була затримка 2 хв", - йдеться у повідомленні.
Додамо, затримка із рухом поїздів зранку у понеділок, 26 лютого, сталася на Святошинсько-Броварській лінії орієнтовно о 8:45.
Нагадаємо, 24 лютого у Києві почали капітальний ремонт станції метро "Святошин".