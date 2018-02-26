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У столичному метро сталася затримка з рухом через несправність поїзда

У столичному метро сталася затримка з рухом через несправність поїзда

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Несправність поїзда спровокувала затримку із рухом у столичному метрополітені, наразі роботу метро відновлено у звичайному режимі. Про це УНН повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен".

"Метро працює у звичайному режимі. Через технічну несправність поїзда була затримка 2 хв", - йдеться у повідомленні.

Додамо, затримка із рухом поїздів зранку у понеділок, 26 лютого, сталася на Святошинсько-Броварській лінії орієнтовно о 8:45.

Нагадаємо, 24 лютого у Києві почали капітальний ремонт станції метро "Святошин".

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