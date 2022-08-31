В столичном метро на станции "Дарница" пассажир попал под поезд: на "красной линии" ограничено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Киеве на станции метро "Дарница" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
По данным КГГА, движение поездов по красной линии метро происходит от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".
"На станции "Дарница" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - говорится в сообщении.
В КГГА добавили, что об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.