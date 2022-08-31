У столичному метро на станції "Дарниця" пасажир потрапив під потяг: на "червоній лінії" обмежений рух
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Києві на станції метро «Дарниця» пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців, передає УНН із посиланням на КМДА.
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За даними КМДА, рух поїздів червоною лінією метро відбувається від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна».
"На станції «Дарниця» пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота", - йдеться у повідомленні.
У КМДА додали, що про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.