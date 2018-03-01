В столичном метро мужчина избил полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. На станции метро "Театральная" киевского метрополитена мужчина избил полицейского за замечание в его адрес. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
“ЧП произошло на станции метро „Театральная“. Утром в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный избил работника полиции. После оказания помощи полицейского с ушибами головы и тела „скорая“ госпитализировала в стационар”, — говорится в сообщении.
Установлено, что при исполнении служебных обязанностей при открытии станции работник полиции увидел мужчину, который спал у дверей. По его просьбе освободить проход неизвестный резко сбил его с ног и набросился с кулаками, а потом побежал в сторону платформы.
Правонарушитель был задержан на станции метро “Золотые ворота” и доставили в комнату полиции. Им оказался уроженец Житомирской области, 1975 года рождения, не имеющий постоянного места жительства.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, 5 февраля утром в столице на станции метрополитена “Арсенальная” двое пьяных избили полицейского.