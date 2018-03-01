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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58416 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70000 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 72921 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105808 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99714 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104287 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111285 просмотра

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В столичном метро мужчина избил полицейского

В столичном метро мужчина избил полицейского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. На станции метро "Театральная" киевского метрополитена мужчина избил полицейского за замечание в его адрес. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

“ЧП произошло на станции метро „Театральная“. Утром в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный избил работника полиции. После оказания помощи полицейского с ушибами головы и тела „скорая“ госпитализировала в стационар”, — говорится в сообщении.

Установлено, что при исполнении служебных обязанностей при открытии станции работник полиции увидел мужчину, который спал у дверей. По его просьбе освободить проход неизвестный резко сбил его с ног и набросился с кулаками, а потом побежал в сторону платформы.

Правонарушитель был задержан на станции метро “Золотые ворота” и доставили в комнату полиции. Им оказался уроженец Житомирской области, 1975 года рождения, не имеющий постоянного места жительства.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, 5 февраля утром в столице на станции метрополитена “Арсенальная” двое пьяных избили полицейского.

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