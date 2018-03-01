У столичному метро чоловік побив поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. На станції метро “Театральна” київського метрополітену чоловік побив поліцейського за зауваження на його адресу. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“Подія сталася на станції метро „Театральна“. Вранці до чергової частини надійшло повідомлення про те, що невідомий побив працівника поліції. Після надання допомоги поліцейського із забоями голови та тіла „швидка“ госпіталізувала у стаціонар”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що під час виконання службових обов’язків при відкритті станції працівник поліції побачив чоловіка, який спав біля дверей. На його прохання звільнити прохід невідомий різко збив його з ніг та накинувся із кулаками, а потім побіг у бік платформи.
Правопорушника затримали на станції метро “Золоті Ворота” та доставили до кімнати поліції. Ним виявився уродженець Житомирської області, 1975 року народження, який не має постійного місця проживання.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, 5 лютого вранці у столиці на станції метрополітену “Арсенальна” двоє п’яних молодиків побили поліцейського.