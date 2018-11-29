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В столичной подземке посоветовали, как не избавиться кошелька во время поездки в метро

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Чтобы не стать жертвой воров во время поездок в метро, ​​особенно в часы-пик, надо прятать ценные вещи в сумку и не демонстрировать их на людях. Такие рекомендации дала советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в комментарии корреспонденту УНН.

"Метро - это массовый транспорт. Так же, как и наземный транспорт. Особенно, когда на улице гололед и люди оставляют свои личные авто и идут на трамвай, на метро и больше пользуются общественным транспортом, свои вещи надо держать при себе. Советы просты: не кладите мобильный телефон в карман, положите его в сумку и держите свою сумку в руках, не открывайте кошельки в таких местах", - отметила представитель КП.

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По ее словам, также администрация метрополитена всегда подчеркивает, что нельзя жертвовать деньги различным "общественным организациям" в метрополитене.

"Организации ответственные неоднократно отмечали, что они никогда не посылают своих волонтеров в общественный транспорт и поддерживают полный запрет на сбор средств в общественном транспорте. Потому что вы не знаете - может быть, это просто люди, которые хотят посмотреть, где у вас лежит кошелек. И вы покажете свои две гривны, а потеряете гораздо больше", - подчеркнула Н.Макагон.

При этом она добавила, что не следует так же провоцировать потенциальных воров, демонстрируя дорогие гаджеты, телефоны или деньги в кошельке.

"Метро - не то место, где требуется демонстрация всех этих вещей", - добавила представитель предприятия.

Как сообщал УНН, в Киеве автомобиль сбил мужчину, который бежал с украденными вещами.

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