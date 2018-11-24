У Києві авто збило чоловіка, який втікав із вкраденими речами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Деснянському районі Києва чоловік, який обікрав один з будмагазинів і втікав, потрапив під колеса автомобіля і загинув. Про це повідомили УНН у відділі комунікацій поліції Києва.
За інформацією відділу комунікацій, вчора орієнтовно о 17:20 на вулиці Братиславській у Деснянському районі чоловік потрапив під колеса автомобіля, коли перебігав дорогу.
“Чоловіка, на жаль, не вдалося врятувати”, — уточнили у поліції.
У поліції також додали, що чоловік, який загинув під колесами авто, перед цим здійснив крадіжку речей в одному з магазинів будівельних матеріалів і втікав.
Нагадаємо, наприкінці жовтня вже була схожа дорожньо-транспортна пригода. Зокрема, коли співробітники патрульної поліції їхали на виклик про замінування, то збили чоловіка, який перебігав дорогу. Як з’ясувалося, цей чоловік перед цією трагічною пригодою разом зі своїми товаришами викрали сумку і намагалися втекти.