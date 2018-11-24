В Киеве автомобиль сбил мужчину, который бежал с украденными вещами
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Деснянском районе Киева мужчина, который обокрал один из магазинив стройматериалов и убегал, попал под колеса автомобиля и погиб. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникаций полиции Киева.
По информации отдела коммуникаций, вчера ориентировочно в 17:20 на улице Братиславской в Деснянском районе мужчина попал под колеса автомобиля, когда перебегал дорогу.
"Мужчину, к сожалению, не удалось спасти", - уточнили в полиции.
В полиции также добавили, что мужчина, который погиб под колесами авто, перед этим совершил кражу вещей в одном из магазинов строительных материалов и убегал.
Напомним, в конце октября уже было похожее дорожно-транспортное происшествие. В частности, когда сотрудники патрульной полиции ехали на вызов о минировании, то сбили мужчину, который перебегал дорогу. Как выяснилось, этот человек перед этим трагическим происшествием вместе со своими товарищами похитили сумку и пытались скрыться.