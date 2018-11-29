У столичній підземці порадили, як не позбутися гаманця під час поїздки в метро

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Щоб не стати жертвою крадіїв під час поїздок в метро, особливо в часи-пік, треба ховати цінні речі в сумку і не демонструвати їх на людях. Такі рекомендації дала радник начальника КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон в коментарі кореспонденту УНН.

"Метро – це масовий транспорт. Так само, як і наземний транспорт. Особливо, коли на вулиці ожеледиця й люди залишають свої приватні авто й ідуть на трамвай, на метро і більше користуються громадським транспортом, свої речі треба тримати при собі. Поради прості: не кладіть мобільний телефон в кишеню, покладіть його в сумку і тримайте свою сумку в руках, не відкривайте гаманці в таких місцях", - зазначила представник КП.

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За її словами, також адміністрація метрополітену завжди наголошує на тому, що неможна жертвувати гроші всіляким "громадським організаціям" в метрополітені.

"Організації відповідальні неодноразово наголошували на тому, що вони ніколи не посилають своїх волонтерів у громадський транспорт і підтримують повну заборону на збір коштів у громадському транспорті. Тому що ви не знаєте – можливо, це просто люди, які хочуть подивитися, де у вас лежить гаманець. І ви покажете свої дві гривні, а втратите набагато більше", - підкреслила Н.Макагон.

При цьому вона додала, що не слід так само провокувати потенційних крадіїв, демонструючи дорогі гаджети, телефони або гроші в гаманці.

"Метро – не те місце, де потрібна демонстрація всіх цих речей", - додала представник підприємства.

Як повідомляв УНН, у Києві авто збило чоловіка, який втікав із вкраденими речами.

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