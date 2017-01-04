В столичной оперетте представят проект "Тельнюк: Наш Шевченко"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Проект "Тельнюк: Наш Шевченко" будет представлен в Киевском национальном академическом театре оперетты 26 января 2017 года. Концерт состоится в сопровождении симфонического оркестра театра, пишет УНН.
"Наш Шевченко - не дань моде. Мы не пытаемся попасть в тренд. Мы просто созрели для того, чтобы спеть поэзию Тараса Шевченко "- отмечают Галя Тельнюк и Леся Тельнюк.
В 2016 году сестры провели концертный тур по городам Украины. Программа была представлена в Краматорске, Северодонецке, Ивано-Франковске, Львове, Луцке, Запорожье, Тернополе, Харькове, Одессе, Ужгороде, Черновцах и Хмельницком.
Авторы называют свой проект универсальным, новой трактовкой стихов Тараса Шевченко в современной музыке. Работа над созданием песен продолжалась в течение трех лет, а проверку на "прочность" проходила перед различными аудиториями - от концертов для воинов в зоне АТО до презентации программы в Англии, Литве, Германии и Канаде.