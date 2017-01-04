У столичній опереті представлять проект “Тельнюк: Наш Шевченко”

“Наш Шевченко — не данина моді. Ми не намагаємося вскочити у тренд. Ми просто визріли для того, щоб заспівати поезію Тараса Шевченка” — зазначають Галя Тельнюк та Леся Тельнюк.

У 2016 році відбувся сестри здійснили концертний тур містами України. Програму було представлено у Краматорську, Сєвєродонецьку, Івано-Франківську, Львові, Луцьку, Запоріжжі, Тернополі, Харкові, Одесі, Ужгороді, Чернівцях та Хмельницькому.

Автори називають свій проект універсальним, новим трактуванням віршів Тараса Шевченка у сучасній музиці. Робота над створенням пісень тривала протягом трьох років, а перевірку на “міцність” проходила перед різними аудиторіями — від концертів для воїнів у зоні АТО до презентацій програми в Англії, Литві, Німеччині та Канаді.