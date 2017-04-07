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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112480 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170880 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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11 марта, 14:39 • 125721 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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В Стокгольме грузовик въехал в толпу, есть погибшие - СМИ

В Стокгольме грузовик въехал в толпу, есть погибшие - СМИ

Киев  •  УНН

 • 39554 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма, есть погибшие и раненые, передает УНН со ссылкой на DW.

Как сообщает издание, согласно первым сообщениям полиции Швеции, в результате инцидента, который произошел недалеко от пешеходной зоны, были ранены несколько человек.

Кроме того, по информации агентства AP, автомобиль врезался в магазин. Полиция перекрыла район происшествия.

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb

- Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 апреля 2017 г.

Также, согласно сообщению Шведского радио, в результате инцидента погибли три человека.

pic.twitter.com/TfRai62QG0

- Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 апреля 2017 г.

Напомним, пьяный водитель грузовика въехал в толпу людей в США, есть жертвы.

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