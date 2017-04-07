В Стокгольме грузовик въехал в толпу, есть погибшие - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма, есть погибшие и раненые, передает УНН со ссылкой на DW.
Как сообщает издание, согласно первым сообщениям полиции Швеции, в результате инцидента, который произошел недалеко от пешеходной зоны, были ранены несколько человек.
Кроме того, по информации агентства AP, автомобиль врезался в магазин. Полиция перекрыла район происшествия.
Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb- Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 апреля 2017 г.
Также, согласно сообщению Шведского радио, в результате инцидента погибли три человека.
7 апреля 2017 г.
Напомним, пьяный водитель грузовика въехал в толпу людей в США, есть жертвы.