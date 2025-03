В Стокгольме грузовик въехал в толпу, есть погибшие - СМИ

Как сообщает издание, согласно первым сообщениям полиции Швеции, в результате инцидента, который произошел недалеко от пешеходной зоны, были ранены несколько человек.

Кроме того, по информации агентства AP, автомобиль врезался в магазин. Полиция перекрыла район происшествия.

Также, согласно сообщению Шведского радио, в результате инцидента погибли три человека.

