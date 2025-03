У Стокгольмі вантажівка в'їхала в натовп, є загиблі - ЗМІ

Як повідомляє видання, згідно з першими повідомленнями поліції Швеції, в результаті інциденту, який стався неподалік від пішохідної зони, було поранено кількох людей.

Крім того, за інформацією агентства AP, автомобіль врізався в магазин. Поліція перекрила район події.

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb

— Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 апреля 2017 г.

Також, згідно з повідомленням Шведського радіо, в результаті інциденту загинуло троє осіб.

pic.twitter.com/TfRai62QG0

— Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 апреля 2017 г.

