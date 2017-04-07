У Стокгольмі вантажівка в'їхала в натовп, є загиблі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Вантажівка в'їхала в натовп людей в центрі Стокгольму, є загиблі та поранені, передає УНН з посиланням на DW.
Як повідомляє видання, згідно з першими повідомленнями поліції Швеції, в результаті інциденту, який стався неподалік від пішохідної зони, було поранено кількох людей.
Крім того, за інформацією агентства AP, автомобіль врізався в магазин. Поліція перекрила район події.
Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb— Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 апреля 2017 г.
Також, згідно з повідомленням Шведського радіо, в результаті інциденту загинуло троє осіб.
7 апреля 2017 г.
Нагадаємо, п’яний водій вантажівки в'їхав у натовп людей в США, є жертви.