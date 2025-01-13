В окупованому Криму перекрили Керченський міст через тривогу, а у Брянську працює ППО
Київ • УНН
В окупованому Криму оголошено повітряну тривогу та перекрито рух Керченським мостом. У Брянській області рф працює ППО та заявляють про знищення безпілотника.
У тимчасово окупованому Криму через повітряну тривогу перекрили рух Керченським мостом, а у російському Брянську працює ППО. Про це пише УНН з посиланням на "Крим.Реалії" та російські Telegram-канали.
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Як пише видання, у Севастополі оголошено повітряну тривогу. Також перекрито рух Керченським мостом. Моніторингові канали повідомляють про запуски ракет у бік Криму, однак перевірити цю інформацію із незалежних джерел наразі неможливо.
Також Telegram-канали повідомляють про тривогу в брянській області, а також роботу російських систем ППО.
Губернатор Брянської області олександр богомаз заявив, що на території області було знищено БпЛА.
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