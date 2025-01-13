У російській Тулі вже п'ять годин горить військовий госпіталь: обвалилась покрівля

У російському військовому госпіталі, що горить у Тулі, стався повний обвал покрівлі. Пожежники близько 5 годин не можуть упоратися з вогнем. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

"У військовому госпіталі, що горить, у Тулі стався повний обвал покрівлі на площі 1000 квадратів. Пожежники близько 5 годин не можуть упоратися з вогнем. За попередніми даними, причиною займання могла стати несправність електропроводки. Евакуйовані солдати строкової служби, які перебували на лікуванні, розміщені в інших медзакладах", - повідомляють росЗМІ.

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