У російській Тулі вже п'ять годин горить військовий госпіталь: обвалилась покрівля
Київ • УНН
У російському військовому госпіталі в Тулі сталася пожежа з повним обвалом покрівлі площею 1000 кв.м. Пожежники 5 годин борються з вогнем, евакуйованих строковиків розмістили в інших медзакладах.
У російському військовому госпіталі, що горить у Тулі, стався повний обвал покрівлі. Пожежники близько 5 годин не можуть упоратися з вогнем. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
"У військовому госпіталі, що горить, у Тулі стався повний обвал покрівлі на площі 1000 квадратів. Пожежники близько 5 годин не можуть упоратися з вогнем. За попередніми даними, причиною займання могла стати несправність електропроводки. Евакуйовані солдати строкової служби, які перебували на лікуванні, розміщені в інших медзакладах", - повідомляють росЗМІ.
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