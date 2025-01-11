У російській Белгородщині сталась пожежа в зоопарку, загинули зебри

У російській Білгородській області сталась пожежа в зоопарку, загинуло 6 зебр, передає УНН із посиланням на Telegram-канал 112.

"... на території Старооскольського зоопарку спалахнуло тентове приміщення, в якому мешкали "смугасті" (зебри - ред.). Вогонь швидко поширився на 60 квадратних метрів, не залишивши шістьом тваринам жодного шансу на порятунок", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються причини та обставини події.