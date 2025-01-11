В российской Белгородской области произошел пожар в зоопарке, погибли зебры
Киев • УНН
В Старооскольском зоопарке Белгородской области, рф, загорелось тентовое помещение площадью 60 квадратных метров. В результате пожара погибло шесть зебр, причины возгорания устанавливаются.
В российской Белгородской области произошел пожар в зоопарке, погибло 6 зебр, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал 112.
«... на территории Старооскольского зоопарка вспыхнуло тентовое помещение, в котором жили «полосатые» (зебры - ред.). Огонь быстро распространился на 60 квадратных метров, не оставив шести животным ни единого шанса на спасение», - говорится в сообщении.
Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.