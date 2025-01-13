В российской Туле уже пять часов горит военный госпиталь: обвалилась кровля

В российском военном госпитале, который горит в Туле, произошел полный обвал кровли. Пожарные около 5 часов не могут справиться с огнем. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

"В горящем военном госпитале в Туле произошел полный обвал кровли на площади 1000 квадратов. Пожарные около 5 часов не могут справиться с огнем. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Эвакуированные солдаты срочной службы, которые находились на лечении, размещены в других медучреждениях", - сообщают росСМИ.

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