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В российской Туле уже пять часов горит военный госпиталь: обвалилась кровля

В российской Туле уже пять часов горит военный госпиталь: обвалилась кровля

Киев  •  УНН

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В российском военном госпитале в Туле произошел пожар с полным обвалом кровли площадью 1000 кв.м. Пожарные 5 часов борются с огнем, эвакуированных срочников разместили в других медучреждениях.

В российском военном госпитале, который горит в Туле, произошел полный обвал кровли. Пожарные около 5 часов не могут справиться с огнем. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

"В горящем военном госпитале в Туле произошел полный обвал кровли на площади 1000 квадратов. Пожарные около 5 часов не могут справиться с огнем. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Эвакуированные солдаты срочной службы, которые находились на лечении, размещены в других медучреждениях", - сообщают росСМИ.

Напомним

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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