В оккупированном Крыму перекрыли Керченский мост из-за тревоги, а в Брянске работает ПВО

Во временно оккупированном Крыму из-за воздушной тревоги перекрыли движение по Керченскому мосту, а в российском Брянске работает ПВО. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Крым.Реалии" и российские Telegram-каналы.

Детали

Как пишет издание, в Севастополе объявлена воздушная тревога. Также перекрыто движение по Керченскому мосту. Мониторинговые каналы сообщают о запусках ракет в сторону Крыма, однако проверить эту информацию из независимых источников пока невозможно.

Также Telegram-каналы сообщают о тревоге в Брянской области, а также работе российских систем ПВО.

Губернатор брянской области Александр Богомаз заявил, что на территории области был уничтожен БпЛА.

Напомним

В российском военном госпитале, горящем в Туле, произошел полный обвал кровли. Пожарные около 5 часов не могут справиться с огнем.