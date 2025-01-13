В оккупированном Крыму перекрыли Керченский мост из-за тревоги, а в Брянске работает ПВО
Киев • УНН
В оккупированном Крыму объявлена воздушная тревога и перекрыто движение по Керченскому мосту. В Брянской области рф работает ПВО и заявляют об уничтожении беспилотника.
Во временно оккупированном Крыму из-за воздушной тревоги перекрыли движение по Керченскому мосту, а в российском Брянске работает ПВО. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Крым.Реалии" и российские Telegram-каналы.
Детали
Как пишет издание, в Севастополе объявлена воздушная тревога. Также перекрыто движение по Керченскому мосту. Мониторинговые каналы сообщают о запусках ракет в сторону Крыма, однако проверить эту информацию из независимых источников пока невозможно.
Также Telegram-каналы сообщают о тревоге в Брянской области, а также работе российских систем ПВО.
Губернатор брянской области Александр Богомаз заявил, что на территории области был уничтожен БпЛА.
Напомним
В российском военном госпитале, горящем в Туле, произошел полный обвал кровли. Пожарные около 5 часов не могут справиться с огнем.