В пруду в Черниговской области нашли труп человека
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Из пруда в Черниговской области вытащили тело мужчины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
"В пруду возле села Петрушовка Ичнянского района в 13:20 14 августа работниками Прилуцкой водолазно-спасательной станции обнаружено и поднято на поверхность из воды тело жителя города Прилуки, 1971 года рождения", - сообщили в департаменте.
Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.
Напомним, 12 августа в озере в Черниговской области нашли труп мужчины.