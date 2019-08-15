В пруду в Черниговской области нашли труп человека

"В пруду возле села Петрушовка Ичнянского района в 13:20 14 августа работниками Прилуцкой водолазно-спасательной станции обнаружено и поднято на поверхность из воды тело жителя города Прилуки, 1971 года рождения", - сообщили в департаменте.

Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.

Напомним, 12 августа в озере в Черниговской области нашли труп мужчины.