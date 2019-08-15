У ставку на Чернігівщині знайшли труп людини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Зі ставка на Чернігівщині витягли тіло чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
"У ставку біля села Петрушівка Ічнянського району о 13:20 14 серпня працівниками Прилуцької водолазно-рятувальної станції виявлено та піднято на поверхню з води тіло мешканця міста Прилуки, 1971 року народження", - повідомили у департаменті.
Обставини та причина смерті встановлюються.
Нагадаємо, 12 серпня в озері на Чернігівщині знайшли труп чоловіка.