В озері на Чернігівщині знайшли труп чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. В озері "Близниця" у селі Дроздівка на Чернігівщині виявили тіло місцевого жителя. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
"В озері "Близниця" в селі Дроздівка Куликівського району о 16:40 12 серпня місцевими жителями виявлено та піднято на поверхню тіло мешканця села, 1972 року народження", - повідомили у департаменті.
Причина та обставини смерті встановлюються.
Нагадаємо, в Україні за минулий тиждень втопилися майже 30 людей.