В озере в Черниговской области нашли труп мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В озере "Близниця" в селе Дроздовка в Черниговской области обнаружили тело местного жителя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
"В озере "Близниця" в селе Дроздовка Куликовского района в 16:40 12 августа местными жителями обнаружено и поднято на поверхность тело жителя села, 1972 года рождения", - сообщили в департаменте.
Причина и обстоятельства смерти устанавливаются.
Напомним, в Украине за прошедшую неделю утонули почти 30 человек.