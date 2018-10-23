В Стамбуле беглый преступник с ножом ранил 11 человек

Инцидент произошел около 18:00 по киевскому времени. Беглый преступник (по данным издания, его зовут Али Кардаш), напал на женщину возле одного из магазинов. На помощь женщине подоспели несколько человек, которых он также ранил. После этого мужчина предпринял попытку скрыться, нанося удары ножом всем, кто пытался его остановить. Всего в инциденте пострадали 11 человек.

Человек взят под стражу, при задержании он получил травмы и был под доставлен в больницу. Медики оказывают помощь всем пострадавшим.

По данным издания, мужчина ранее был судим шесть раз, ему предъявлялись обвинения в воровстве и разбойных нападениях.

Как ранее информировал УНН, человек в Мелитополе Запорожской области ранил ножом своего малолетнего сына, а затем нанес себе телесные повреждения.