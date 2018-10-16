У Мелітополі батько вбив маленького сина, коли той спав
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Чоловік у Мелітополі Запорізької області поранив ножем свого малолітнього сина, а потім завдав собі тілесних ушкоджень. Лікарям врятувати життя хлопчика не вдалося. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області, передає УНН.
Так, 16 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що до місцевої лікарні з ножовими пораненнями грудної клітини доставлений хлопчик 2009 року народження.
"Слідчо-оперативною групою попередньо встановлено, що 16 жовтня близько 1:30 в одному з приватних будинків в Мелітополі у чоловіка 1984 року народження стався шизофренічний приступ. Він наніс декілька ножових поранень тулубу своєму сину, який в цей час спав. Після чого спричинив собі ножові поранення тулубу. "Швидкою" постраждалих доставили до лікарні. Врятувати життя 9-річному хлопчику медичним працівникам не вдалося. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла", – проінформували в поліції.
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Чоловіку надали медичну допомогу. Нині він перебуває у реанімаційному відділенні лікарні під охороною. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.
"Відкрито кримінальне провадження за ознаками п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Триває досудове розслідування, під час якого будуть встановленні всі обставини та мотиви злочину", – повідомили у ГУНП.
Нагадаємо, в Одесі чоловік вбив свою 73-річну бабусю, а потім вистрибнув із вікна багатоповерхівки.