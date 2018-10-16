У Мелітополі батько вбив маленького сина, коли той спав

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Чоловік у Мелітополі Запорізької області поранив ножем свого малолітнього сина, а потім завдав собі тілесних ушкоджень. Лікарям врятувати життя хлопчика не вдалося. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області, передає УНН.