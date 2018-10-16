В Мелитополе отец убил маленького сына, когда тот спал

Так, 16 октября в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу с ножевыми ранениями грудной клетки доставлен мальчик 2009 года рождения.

"Следственно-оперативной группой предварительно установлено, что 16 октября около 1:30 в одном из частных домов в Мелитополе у ​​мужчины 1984 года рождения произошел шизофренический приступ. Он нанес несколько ножевых ранений туловища своему сыну, который в это время спал. После чего причинил себе ножевые ранения туловища. "Скорой" пострадавших доставили в больницу. Спасти жизнь 9-летнему мальчику медицинским работникам не удалось. От полученных телесных повреждений ребенок скончался", – проинформировали в полиции.

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Мужчине оказали медицинскую помощь. Сейчас он находится в реанимационном отделении больницы под охраной. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Открыто уголовное производство по признакам п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Продолжается досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства и мотивы преступления", – сообщили в ГУНП.

Напомним, в Одессе мужчина убил свою 73-летнюю бабушку, а потом выпрыгнул из окна многоэтажки.